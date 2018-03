Meter um Meter quält sich die Autokolonne zäh Richtung Süden. Und das, obwohl der Startschuss ins verlängerte Osterwochenende gerade erst erfolgt ist. Wie der TCS heute Donnerstag mitteilt, ist der legendäre Oster-Stau am Gotthard bereits auf sechs Kilometer Länge angewachsen. Bereits jetzt müssen Ferienreisende mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde rechnen.

Wollen auch Sie sich noch ins Blech-Getümmel am Gotthard stürzen, um an Ostern ein paar Sonnenstrahlen zu ergattern? Dann tun Sie gut daran, sich die Tipps von den Verkehrsexperten von Viasuisse durchzulesen. Denn trotz dem alljährlichen Stau-Wahnsinn am Gotthard gibt es auch noch Zeiten, in denen man relativ flüssig vorwärts kommt. Wir wünschen Ihnen viel Geduld und ein erholsames Oster-Wochenende! (luk)