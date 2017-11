Das Nehmen ist jedoch nicht für alle SRF-Mitarbeiter gleich lukrativ, denn je grösser die TV-Präsenz, desto höher auch der Marktwert bei Privat-Events, sagte der ehemalige «Arena»-Moderator Patrick Rohr einst in dieser Zeitung: «Sven Epiney gehört zur Topliga der Moderatoren und kann dank seiner TV-Präsenz bis zu 10'000 Franken für eine Moderation verlangen – das ist natürlich ein super Nebenverdienst.» Er selber habe jedoch nie solche Events moderiert. «Ich konnte das mit meiner journalistischen Tätigkeit einfach nicht vereinbaren.» Jetzt im Zuge der No-Billag-Debatte flammt die Forderung von Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger neu auf – Politiker aus allen Lagern verlangen mehr Transparenz. SP-Nationalrat Cédric Wermuth und Grüne-Nationalrat Bastien Girod würden gar eine Offenlegung und Obergrenze der Nebeneinkommen begrüssen.

SRG-Sprecher Estermann verteidigt TV-Stars

Nationalrat Claudio Zanetti (SVP) fordert, «dass ein grosser Teil der Nebeneinkünfte zwingend an die SRG und damit an die Gebührenzahler zurückfliesst». Dies müsse im Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) verankert werden. Denn die Moderatoren würden ihre Popularität und damit ihren Marktwert allein ihrer Anstellung bei der gebührenfinanzierten Plattform verdanken. Medienpolitiker Martin Candinas (CVP) sieht das anders. Dies sei nicht Angelegenheit der Politik, sondern eine unternehmerische Frage.

«Die Unternehmung, in diesem Fall die SRG, muss selber einschätzen, wie weit das gehen darf und was es verträgt.» SRG-Sprecher Edi Estermann verteidigt die TV-Stars: «Moderatorinnen und Moderatoren verdienen bei der SRG branchenübliche Journalistenlöhne, weil sie Redaktoren-Arbeitsverträge haben. Die meisten von ihnen arbeiten in Teilpensen, haben keine 100%-Arbeitsverträge – und deshalb ist es legitim, dass sie in ihrer Freizeit Nebenbeschäftigungen nachgehen können.»

Es gelten in den Unternehmenseinheiten strenge Richtlinien, welche Art von Nebenbeschäftigungen erlaubt seien, und diese müssen vorgängig von den Vorgesetzten bewilligt werden. Wie schon de Weck will auch der neue SRG-Chef Gilles Marchand nicht an den Zusatzeinkünften rütteln: «Eine Praxisänderung bezüglich einer Abgabe aus diesen Nebeneinkünften gegenüber der SRG ist nicht vorgesehen», sagt Edi Estermann.

Auch für Politiker und Finanzunternehmer Thomas Matter (SVP) bilden die Nebeneinkommen kein staatspolitisches Problem. Zumal viel Arbeit hinter solchen Glamourauftritten stecke, sagt Matter. «Unverantwortlich finde ich die Gehälter der SRF-Spitze, die teilweise den Lohn eines Bundesrats übertreffen. Das durch Zwangsgebühren finanzierte Durchschnittseinkommen der SRG-Journalisten liegt über dem Durchschnitt des Schweizer Finanzplatzes.»

