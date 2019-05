Anastasia fasziniert, und zieht mit ihrer Botschaft auch hierzulande immer mehr Leute in ihren Bann. Die Rede ist von einer sektenähnlichen Bewegung, die ihren Ursprung in Russland hat (siehe Kasten am Ende des Textes) – und verschiedenen Medienberichten zufolge auch im Kanton Luzern Wurzeln geschlagen hat: am Rande Grosswangens, in einem modernen Bauernhaus. Hier ist das Lais-Institut Schweiz beheimatet, das sich laut WOZ für das erfolgreichste «Marketing-Projekt der Anastasia-Bewegung» einsetzt: für Lais.

Lais?! Lais respektive Laising soll aus dem Gotischen stammen und soviel wie «ich weiss» oder «ich habe nachgespürt» bedeuten. Über das Konzept hinter dem Begriff, darüber gehen die Meinungen aber weit auseinander.

Bildungsrevolution oder Sekten-Esoterik?

Für Verfechter ist Laising die Verheissung im Bildungsbereich schlechthin; eine Methode, die das Lernen lehrt – «ganz natürlich», die «Raum gibt, zum Nachforschen und Nachspüren». Ein Lern-Pfad auf dem Wunderliches winkt: «Nein es ist kein Zauber in 1 Jahr Matura zu machen», verkündet ein Blogeintrag eines Lais-Enthusiasten – in fehlerhaftem Deutsch. Aber da geht noch mehr: