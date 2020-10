Big Genève is watching you! Corona-Hotspot-Kanton erwägt, künftig auch Familienanlässe zu überwachen

Ein Geburtstag im kleinen Familienkreis? Melden! Ein Abendessen unter Freunden? Melden! Ginge es nach dem Genfer Staatsrat Mauro Poggia könnte das Corona-Tracing-Verfahren im Westschweizer Kanton schon bald massiv ausgeweitet werden. In Visier nimmt der Exekutiv-Politiker private Anlässe in den eigenen vier Wänden.

Die Offensive kommt nicht ohne Grund: In keinem anderen Kanton wurden in den vergangenen zwei Wochen so viele Corona-Fälle pro 100000 Einwohner gezählt, wie in Genf. Der Westschweizer Kanton bringt es bei dieser Zählung auf 325 Infizierte. Dahinter folgen die Waadt (241) und gleichauf das Wallis und Neuenburg (233). Und drei Viertel der Infektionen in Genf werden auf Veranstaltungen im privaten Bereich zurückgeführt.

Es könnten hohe Bussen drohen

Gegenüber «RTS» sagte Gesundheitsminister Poggia kürzlich, er erwäge aufgrund des starken Anstiegs der Fallzahlen, die Schraube künftig anzuziehen. Ginge es nach Poggia, wäre es also möglich, dass Zusammenkünfte von Familienmitgliedern und Freunden schon bald dem Kanton gemeldet werden müssen - inklusive Teilnehmerliste. Wer diesem Aufruf nicht folgen würde, dem drohen hohe Bussen.

Ob die Kantonsregierung diesen Schritt wirklich wagt, wird wohl erst nach der ordentlichen Sitzung am Mittwoch bekannt. Gut möglich auch, dass Poggia mit dieser Drohung bloss an die Disziplin der Bevölkerung appellieren wollte.