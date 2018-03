Staatsanwältin Barbara Loppacher beantragte eine lebenslängliche Freiheitsstrafe mit anschliessender lebenslänglicher Verwahrung. Eine lebenslängliche Freiheitsstrafe allein genüge nicht, sagte die Anklägerin am Mittwoch. Die Wahrscheinlichkeit sei gross, dass der Mann nach 15 Jahren bedingt entlassen würde.

Verteidigerin Renate Senn forderte eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren und eine ambulante Therapie für den Mann. Weder eine lebenslängliche noch eine ordentliche Verwahrung seien gerechtfertigt.

Getötet habe der Mann, um seine Taten zu vertuschen, nicht aus Lust am Töten. Gehandelt habe er aus drei Gründen: zur sexuellen Befriedigung, aus Scham und aus finanziellen Gründen. Der 34-Jährige, der zur Zeit des Gewaltverbrechens bei seiner Mutter in der Nähe des Tatortes wohnte, ist pädophil.

Laut Psychiater therapiefähig

Eine wichtige Voraussetzung für die lebenslängliche Verwahrung scheint nicht gegeben zu sein. Das Gesetz verlangt unter anderem, dass zwei psychiatrische Gutachter unabhängig voneinander eine dauerhafte Untherapierbarkeit des Beschuldigten feststellen. Das haben die beiden am Dienstag befragten Experten aber nicht getan.

Beide sahen den 34-jährigen Schweizer als therapiefähig, wenn auch ein Erfolg nicht garantiert sei, und eine Behandlung sicher lange Jahre dauern müsste. Eine dauerhafte Untherapierbarkeit verneinten beide. Ebenso einig waren sie sich darin, dass eine hohe Rückfallgefahr bestehe, wenn nichts unternommen werde.

Eines der schwersten Verbrechen

Der Beschuldigte hatte am 21. Dezember 2015 eines der schwersten Verbrechen der Schweizer Kriminalgeschichte verübt. Unter Drohung mit einem Messer brachte er einen 13-jährigen Buben, dessen 48-jährige Mutter, den noch schlafenden 19-jährigen Sohn und dessen 21-jährige Freundin in seine Gewalt, fesselte sie und verklebte ihnen die Münder.

Er zwang die Mutter, Geld von zwei Banken zu holen und fesselte sie wieder, nachdem sie mit rund 11'000 Franken zurückkam. Dann verging er sich aufs Übelste am 13-Jährigen. Anschliessend tötete er alle vier Personen, zündete das Haus an und ging weg.

Kurz danach suchte er im Internet erneut Knaben, die ihm gefielen, spähte ihre Familien aus, bereitete wieder seinen Rucksack vor und fuhr an die Wohnorte der Kinder. Bevor er erneut zuschlagen konnte, wurde er am 12. Mai 2016 in Aarau gefasst.