Bewohner von Mitholz entsetzt über die Evakuation: «Das gibt ein Geisterdorf, da müssen wir ganz ehrlich sein»

Früher hätten die Dorfbewohner den Reporter aus dem Unterland ausgelacht, der mit mulmigem Gefühl im Regen steht. Schliesslich sind sie mit der geheimnisvollen Anlage aufgewachsen, die noch während des Zweiten Weltkrieges oberhalb ihrer Häuser in den Fels gehauen wurde. Der Schrecken, den sie einst über das Dorf gebracht hatte, galt als gebannt. Inschriften an den Häusern zeugen vom Selbstverständnis ihrer Bewohner.

Was uns zerstört in einem Augenblick, gibt keine Zeit uns mehr zurück. Nicht rückwärts, vorwärts gilt‘s zu schauen, mit neuem Hoffen und Vertrauen.

Die rund 170 Bewohner müssen das Gebiet verlassen. Während dieser Zeit will der Bund die geschätzten 3500 Tonnen Bomben, Granaten und Munition ein für alle Mal unschädlich machen, die sich seit der Katastrophe von 1947 im Gebiet der Fluh befinden. Damals, kurz vor Weihnachten, wurde der Ort im idyllischen Kandertal zur Hölle.

Die Schweizer Armee hatte in einem Stollensystem im Fels der Mitholzer Fluh 7000 Tonnen Munition gelagert. In der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 1947 flog das Lager in die Luft. Es kam zu Szenen wie im Krieg. Bombensplitter zerstörten Häuser, fliehende Dorfbewohner wurden von Trümmern und Geschossen getroffen. Neun Menschen kamen ums Leben, darunter auch Kinder. Die Explosion soll so heftig gewesen sein, dass sie von Erdbebensensoren in Zürich wahrgenommen wurde.