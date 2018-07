Der Tod ist kein Tabu

Die Teller sind leer, eine Mitarbeiterin serviert Kaffee. «Erik, magst du die Güetzi verteilen?», fragt Martina Herren. Der Knabe schnappt sich die Packung mit Schokoladenwaffeln, hievt sie in einen pinken Puppenwagen und dreht eine Runde um die beiden Tische. Eine betagte Bewohnerin tippt auf die hingestreckte Gabe, schüttelt den Kopf, schiebt sie weg. Erik schaut sie an, scheint zu verstehen – und legt ihr zwei Waffeln hin.

Bevor Familie Herren den früheren Gasthof zum Generationenhaus umgebaut hatte, führten sie dieses in der Nachbargemeinde Heimenschwand. Dort, in einem Einfamilienhaus, wurde es bald zu eng, es fehlte an Rückzugsmöglichkeiten. Auch als Familie. Mehr als neun Jahre lang suchten sie nach einer passenden Liegenschaft. Eine, die nahe an einer Schule liegt, an die rollstuhlgängige Wege führen, die mehrteilig ist – und deren Besitzer ihnen genügend Zeit für die Finanzierung einräumte.

Trotz der langen Suche, der geringen Privatsphäre: An ihrem Generationenhaus hielten sie fest. Weshalb? «Es ist ein Herzensprojekt», sagt Martina Herren und greift zum Fotoalbum. Die Bilder zeigen, wie Tochter Melina den 99-jährigen, blinden Paul durchs Haus führt; wie die jüngste Tochter Lilian als Baby in den Armen von Frida ihr Fläschchen trinkt – und Jahre später mit ihr hinter einem selbst gebackenen Geburtstagskuchen in die Kamera strahlt.