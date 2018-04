Diesmal ohne Spraydose, dafür mit einem selbstgemachten Plakat, auf dem Schneider sich gegen Kriegsmaterialgeschäfte der Schweiz im Ausland wandte. «Mütter, Grossmütter, Urgrossmütter schreit es laut: Brot statt Waffen für alle Kinder» war auf dem Plakat zu lesen.

Zwei Polizeiwagen beobachteten das Geschehen vom Rande des Bundesplatzes aus, vor der Nationalbank zog ein Putzwagen der Stadtreinigung seine Kreise.

Mit Tränen in den Augen erinnerte die heute 87-jährige Pazifistin an das Leiden der Bevölkerung in Kriegsgebieten. Auch die Schweiz investiere in Kriege.