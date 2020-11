(sat) Die Massnahmen wirken, sagte Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg am Donnerstag vor den Medien. Die Situation im Kanton Bern werde der Regierungsrat in der ersten Dezemberwoche neu beurteilen. Damit werden Lockerungen im Bernbiet frühestens in der zweiten Dezemberwoche ein Thema. Die kantonalen Verschärfungen der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus waren im Kanton Bern vorerst bis kommenden Montag, 23. November befristet.

