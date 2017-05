Die Verhaftung eines Schweizers, der in Deutschland angeblich Spionage für die Schweiz betrieben hat, beschäftigt mittlerweile die höchsten Kreise beider Länder. Die deutsche Bundesregierung hat die Schweizer Botschafterin einbestellt und verlangt eine Erklärung vom Bundesrat, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Verteidigungsminister Guy Parmelin hat sich am Dienstag zur Spionageaffäre geäussert, ohne allerdings etwas zu sagen. Er könne und wolle nicht zum konkreten Fall Stellung nehmen, sagte Parmelin vor den Medien mit Verweis auf die laufenden Verfahren. Er habe die Ausführungen der deutschen Generalbundesanwaltschaft zur Kenntnis genommen, sagte der Verteidigungsminister lediglich.

Nachrichtendienst-Chef Markus Seiler liess hingegen durchblicken, dass sein Dienst aus seiner Sicht sehr wohl in Deutschland zu spionieren habe. Wenn andere Staaten Schweizer Unternehmen, dazu gehörten auch die des Finanzplatzes, ins Visier nähmen, sei das Spionage. „Und dann haben wir den Auftrag, das zu bekämpfen“, so Seiler.

Der 54-jährige Schweizer war am Freitag in Frankfurt am Main verhaftet worden. Laut dem deutschen Generalbundesanwalt wird ihm vorgeworfen, während über fünf Jahren für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. (sda/nch)

