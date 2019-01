Die Geschenkpakete werden ab Ende Januar an die Rotkreuz-Kantonalverbände ausgeliefert, schreiben die Organisatoren am Mittwoch in einer Mitteilung. Diese werden sie entweder direkt oder über soziale Institutionen an bedürftige Einzelpersonen oder Familien abgeben.

Mit den gekauften Online-Paketen werden Winterhilfeprojekte in Bosnien und Herzegowina, Kirgistan und Moldawien unterstützt. Dort erhalten Menschen vor Ort gezielt Lebensmitteln und andere Grundbedarfs-Artikel. Die Träger der Aktion sind die SRG, Coop, die Post und das Schweizerische Rote Kreuz.