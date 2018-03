Die Genfer Vorinstanz hatte den Mann wegen Tötung, schwerer und leichter Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Das Gericht ging von Eventualvorsatz aus, was das Bundesgericht in einem am Donnerstag publizierten Urteil bestätigt.

Zudem muss der Verurteilte dem damals schwer Verletzten Opfer in solidarischer Haftung mit dem Lenker des anderen Wagens eine Genugtuung von 20'000 Franken bezahlen.

Der zur Tatzeit 23-Jährige war an jenem November-Abend um 22.30 Uhr mit einem übermotorisierten BMW eines Bekannten in der Stadt unterwegs. Dort liess er sich mit einem Unbekannten auf ein Rennen ein, wobei er bis auf 150 km/h beschleunigte.