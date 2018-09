Die Steuervorlage wird aber aus Ihrer Partei noch immer kritisiert, weil sie dem Geldabfluss aus Entwicklungsländern keinen Riegel schiebe. Was halten Sie davon?

Diese Kritik stimmt einfach nicht. Wir verbessern uns in jeder Beziehung gegenüber dem Status quo. Und die neuen Instrumente haben wir massiv eingeschränkt. Wir sind in der Ausprägung eher hinter europäische Länder zurückgegangen. Patente auf Software zum Beispiel sind nicht mehr enthalten. Das wäre ein riesiges Schlupfloch geworden. Steuerlich begünstigt werden nur Erfindungen, die in der Schweiz entwickelt wurden. Sie sind voll an Schweizer Arbeitsplätze gekoppelt.

Trotzdem: Links kritisiert, dass die früheren Steuerschlupflöcher durch neue ersetzt würden. Stört Sie das nicht?

Man muss verstehen, warum wir diese Instrumente einführen. Erstens sind sie harmonisiert auf OECD-Ebene und schränken damit den Steuerwettbewerb ein. Zweitens ermöglichen die gezielten Instrumente, dass wir in den Kantonen mit den allgemeinen Steuersätzen nicht allzu weit runtermüssen. Zudem findet derzeit eine kleine Revolution statt, indem Konzerne neu ausweisen müssen, wie viel Steuern sie in jedem Land zahlen. Das macht es wahnsinnig schwierig für sie, ihre Gewinne in andere Länder zu verschieben. Um es ganz zu verunmöglichen, braucht es weitere Lösungen auf Stufe der OECD.

Unternehmen können aber zum Beispiel bei der Aufgabe ihres Steuerprivilegs noch von jahrelangen Abzügen profitieren. Einverstanden?

Solche Step-ups gibt es schon heute, wir schränken sie mit der Steuervorlage aber massivst ein. Würde die Steuervorlage an der Urne abgelehnt, würden die Firmen von selbst ihre privilegierten Steuerstatus aufgeben, um nicht plötzlich von den Amerikanern aktiviert zu werden. Dann könnten sie Step-ups nach dem heutigen System tätigen und würden auf Jahre hinaus keine Steuern mehr bezahlen.

Sie haben schon viel fundamentalere Kritik geübt an der Schweizer Steuerpolitik. Sind Sie zahm geworden?

Ich sage ja nicht, wir würden aus dem erpresserischen System aussteigen. Die 50 bis 100 grössten Konzerne können Staaten auf der ganzen Welt erpressen. Aber wir machen endlich eine Wende, die zum langsamen, schrittweisen Ausstieg führen wird. Ein solches System kann man nicht schockartig reformieren. Und wir dämmen den interkantonalen Steuerwettbewerb ein.

Das stimmt doch nicht. Ist es nicht so, dass viele Kantone ihre Firmensteuern senken und diese im NFA weniger stark angerechnet werden und somit der Wettbewerb härter wird?

Nein. Zürich zum Beispiel darf die zinsbereinigte Gewinnsteuer einführen, aber nur, wenn der Steuersatz auf mindestens 18 Prozent bleibt. Wir verhindern also sogar, dass Zürich tiefer runtergeht. Beim NFA werden wir noch einen Kampf führen. Die mittleren und grossen Kantone sind die Lackierten, wenn die kleinen Kantone ihre Steuern senken. Das ist noch viel ruinöser als der internationale Steuerwettbewerb. Das müssen wir beim NFA korrigieren. Und in den Kantonen werden wir Übertreibungen verhindern.

Die SP ist in den Kantonen gar nicht stark genug, um ihre Steuerpolitik durchzusetzen. Was sagen Sie dazu?

Das glaube ich nicht. Unser grosser Sieg bei der Abstimmung über die USR 3 besteht darin, dass wir nachhaltig die Köpfe der Leute geändert haben. Sie glauben nicht mehr einfach blind, dass tiefere Steuern für Unternehmen auch gut seien für die Leute. Sondern sie haben erkannt, dass sie mit ihren Einkommenssteuern die Senkung der Unternehmenssteuern selber finanzieren müssen.

Die Steuervorlage ist aber verknüpft worden durch die Zusatzfinanzierung der AHV. Nun ist der Stimmbürger nicht frei in seinem Positionsbezug.

Das müssen wir als Parlament einfach können. Wir kämpfen seit 40 Jahren für eine Erhöhung der Lohnbeiträge. Das ist die mit Abstand effizienteste und billigste Finanzierung unserer Sozialwerke. 93 Prozent unserer Bevölkerung erhalten mehr aus der AHV, als sie einzahlen. Für die Wirtschaft ist die Finanzierung über Lohnbeiträge viel billiger als über die Mehrwertsteuer. Und das erhalten wir ohne Konzessionen auf der Leistungsseite. Wir schaffen eine Übergangsfinanzierung für die AHV, bevor wir das ganze Reformpaket verabschieden können. Da braucht es dringend eine Flexibilisierung des Rentenalters. Aber die Steuervorlage gibt uns Luft, die grösseren Reformen anzupacken. Bei einem Nein zu diesem Paket gewinnen wir jedenfalls gar nichts.