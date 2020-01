Beanstandungen abgelehnt: Die Todesszene in der SRF-Sendung «Mona Mittendrin» war korrekt

Der SRF-Ombudsmann Roger Blum hat die Beschwerden gegen die Sendung von «Mona Mittendrin - bei der Berufsfeuerwehr» abgelehnt. In der Ausgabe vom 21. November war die Reporterin Mona Vetsch mit der Basler Berufsfeuerwehr unterwegs, als die Equipe in einer Toilette eines Detailhändlers einen bewusstlosen Mann fand, der verstarb. In verpixelter Form zeigte SRF die vergebliche Rettungsaktion. Sieben Zuschauer sahen dennoch die Menschwürde des Opfers verletzt und legten beim Ombudsmann Beschwerde ein.