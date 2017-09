Die Revision des Raumplanungsgesetzes fällt auch im zweiten Anlauf durch. «Zurück an den Absender», heisst es bei den meisten Parteien, Umweltverbänden, von Seiten der Wirtschaft, der Bauern und der Gemeinwesen. Kernelement der bundesrätlichen Vorlage ist der sogenannte Planungs- und Kompensationsansatz. Dieser sieht vor, dass die Kantone für das Bauen ausserhalb der Bauzonen mehr Spielraum erhalten. Zum Beispiel könnte ein Kanton im Richtplan eine Zone bezeichnen, in welcher der Tourismus oder die Hotellerie speziell gefördert werden.

In der gestern zu Ende gehenden Vernehmlassung kommt die Grundidee zwar mehrheitlich gut an. In der vorliegenden Ausgestaltung will sich aber niemand hinter die Vorlage stellen. Kritik kommt aus dem ganzen politischen Spektrum. Die Kantone erhielten mit der neuen Regelung faktisch die Kompetenz, das nationale Raumplanungsgesetz auszuhebeln.