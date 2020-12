BAG meldet fürs Wochenende 193 Todesfälle und 10'726 Neuinfektionen

(wap/sat) Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet am Montag 10'726 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus in der Schweiz und in Liechtenstein. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuansteckungen laut BAG mit 9809 Fällen 8,5 Prozent tiefer gelegen. In den vergangenen 72 Stunden wurden insgesamt 75'775 Tests durchgeführt. Die Positivitätsrate liegt damit bei 14,15 Prozent.

Weiter meldet das BAG am Montag für das Wochenende 445 neue Hospitalisierungen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung und 193 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. Allein im Dezember hat die Coronapandemie damit bereits 942 Todesopfer gefordert. Insgesamt sind seit Februar in der Schweiz und in Liechtenstein bislang 5589 Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

In Liechtenstein wurden am Sonntag 52 neue Fälle gemeldet. Der Schnitt der letzten sieben Tage sei im Ländle bei rund 24 Fällen pro Tag gelegen, meldet das Ministerium für Gesellschaft am Montag. Bisher gab es in Liechtenstein 20 Todesfälle.