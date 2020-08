BAG meldet am Samstag 180 neue Coronafälle

(dpo) Am Freitag verzeichnete das BAG 210 und am Donnerstag 220 neue Coronafälle. Mit den am Samstag gemeldeten 180 Neuansteckungen steigt die Zahl der Coronainfektionen in der Schweiz und in Liechtenstein auf insgesamt 35'412 Personen. Weiter meldet das BAG zwei neue Todesfälle. An den Folgen einer Covid19-Erkrankung sind bisher 1707 Menschen verstorben.

Gemäss dem Situationsbericht des Bundesamtes wurden seit dem Vortag zudem 12 Personen aufgrund des Coronavirus in ein Spital eingewiesen. Die Zahl der Hospitalisationen liegt damit bei 4341. Weiter geht aus dem Bericht hervor, dass seit Freitag 6208 zusätzliche Tests auf das Coronavirus durchgeführt worden sind.