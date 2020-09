BAG meldet am Freitag 528 neue Infektionen mit dem Coronavirus

(sat) Nach 469 neuen laborbestätigten Coronainfektionen am Mittwoch und 405 am Donnerstag sind dem BAG bis am Freitagmorgen, 8 Uhr, 528 neue bestätigte Coronafälle gemeldet worden. Somit haben sich seit Ausbruch der Krankheit in der Schweiz und in Liechtenstein insgesamt 46'239 Personen mit dem Sars-CoV-2-Erreger angesteckt.

Weiter meldet das Bundesamt für Gesundheit am Freitag, in den letzten 24 Stunden hätten 13 Personen zusätzlich in Zusammenhang mit einer Coronainfektion ins Spital gebracht werden müssen. Derweil verzeichnete das Bundesamt für Gesundheit 3 weitere Todesfälle. Bisher sind damit 1740 Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Ansteckung in der Schweiz und in Liechtenstein gestorben.