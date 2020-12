BAG meldet am Freitag 5136 neue Ansteckungen und 106 Tote

(dpo) Zuvor wurden dem BAG am Donnerstag 5041 neue Coronainfektionen gemeldet, am Mittwoch waren es 5086. Gemäss dem täglichen Situationsbericht des BAG wurden in der Schweiz und in Liechtenstein innerhalb von 24 Stunden 33'861 zusätzliche Tests registriert. Damit ergibt sich für den Freitag eine Positivitätsrate von rund 15,2 Prozent.

Weiter meldet das Bundesamt für Gesundheit am Freitag zusätzliche 174 Hospitalisierungen, gegenüber 212 Einlieferungen ins Spital am Donnerstag. Zusätzlich sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Erkrankung 106 Menschen gestorben. Die Zahl der Verstorbenen steigt seit Beginn der Pandemie damit auf 5396, dies bei insgesamt 373'831 bestätigten Coronafällen in der Schweiz und in Liechtenstein.