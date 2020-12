BAG meldet 4197 Neuinfektionen und 131 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

(wap/sat) In den vergangenen 24 Stunden sind dem BAG 4197 neue positive Coronatests gemeldet worden. Das sagten BAG-Vertreter am Dienstag vor den Medien in Bern. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte das BAG noch 4275 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Dies damals bei einer Positivitätsrate von 13,16 Prozent.

Bis Montagmorgen sind dem BAG ausserdem 220 neue Hospitalisationen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet worden. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es 171 gewesen. Zudem sind dem BAG seit Montag weitere 131 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet worden. Zwei mehr als vor einer Woche.

Über die Festtage und das Wochenende war weniger als sonst üblich getestet worden, weshalb die neuesten Zahlen mit jenen vom Montag schwer vergleichbar sind. Im Schnitt zählte das BAG von Weihnachten bis Sonntag 2522 Neuinfektionen pro Tag. Dies bei einer Positivitätsrate von 12,2 Prozent. Zudem meldete das BAG am Montag von den Festtagen und dem Wochenende im Durchschnitt rund 120 neue Hospitalisationen und 60 neue Todesfälle pro Tag.

