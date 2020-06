(wap) Am letzten Montag waren noch 22 Neuansteckungen gemeldet worden. In den folgenden Tagen nahm die Zahl der Neuinfizierten zu: 44 waren es am Mittwoch, 52 am Donnerstag, 58 am Freitag, 69 am Samstag und 62 am Sonntag. Seit dem Sonntag wurden 3685 neue Tests durchgeführt, 35 davon waren positiv.



Todesfälle und Einlieferungen ins Spital hat es laut dem BAG in den letzten 24 Stunden keine gegeben.