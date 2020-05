BAG meldet 17 neue bestätigte Coronavirus-Fälle

(rwa) Insgesamt haben sich in der Schweiz und in Liechtenstein 30'845 Personen mit dem Coronavirus infiziert, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag mitteilte. Gemäss den aktuellen Zahlen wurden bisher 394'717 Coronatests durchgeführt, neun Prozent davon fielen positiv aus. 1657 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, sind verstorben. Das entspricht 19 Todesfällen pro 100'000 Einwohner.