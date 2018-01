Initiative lässt keinen Spielraum

«Ist es nicht eine Unverschämtheit, dass sich die SRG bis jetzt geweigert hat, einen Plan B vorzulegen?», will Gilli von Badran wissen. «Die Initiative lässt keinen Spielraum zu», antwortet die Nationalrätin. Auf den 1. Januar 2018 müsse die neue Ordnung in Kraft treten. Man könne bei einem Ja zu «No Billag» keine neue Firma in acht Monaten erfinden, insbesondere, wenn 75 Prozent des Budgets wegfallen würden. Deshalb bestünden auch keine Zweifel, dass die Initiative bei einem Ja auch so umgesetzt würde.

Der Plan B des Gewerbeverbandes sei «völlig abenteuerlich und grotesk», sagt Badran. Immer mehr Werbegelder würden abwandern. Würde die SRG im Radio und online Werbung machen, würde dies Privatmedien fehlen, die sich teilweise über Werbung finanzieren. Und sie ergänzt: «Die Leute hassen Werbung.»

Ihrer Ansicht nach ist Pay-TV keine Lösung: «Weltweit funktioniert dies nur mit Sport und Serien – und das auch nur in einem grossen Markt.» In Deutschland sehe man, dass Werbung nur Seichtigkeit wie «Dschungelcamp» finanzieren würde. Zu staatlichen Subventionen für einzelne Sendungen sagt sie: «Der Gewerbeverband will ein riesen Bürokratiemonster aufbauen. Das ist absurd.» Mit dem «Plan B» werde es für die Konsumenten nicht nur teurer, sondern auch das Angebot würde abnehmen. (sga)