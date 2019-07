Politiker beschwören es in Sonntagsreden gerne und oft: Die duale Berufsbildung in der Schweiz ist ein Erfolgsmodell. Lehrlinge werden am Arbeitsplatz und in der Schule ausgebildet, alles ist strikt auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet. Und wer will, bildet sich auf der Tertiärstufe praxisbezogen weiter. Geradezu gebauchpinselt fühlen sich Politiker aller Couleur, wenn das Modell auch im Ausland auf Anklang stösst. Als die Schweiz und die USA vor vier Jahren eine Absichtserklärung zur stärkeren Zusammenarbeit in der Berufsbildung unterzeichnet haben, platzte der damalige Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann fast vor Stolz.

Die Schweiz zum Vorbild

Jetzt nimmt sich sogar ein Land, in dem die Berufslehre gemeinhin ebenfalls als Erfolgsgeschichte gilt, die Schweiz zum Vorbild: Die deutsche Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel will die Berufsbildung modernisieren. Bildungsministerin Anja Karliczek, selbst gelernte Bankkauffrau, hat ein Gesetz zu deren Stärkung vorgelegt. Der Akademisierungstrend bereitet ihr Sorgen. In Deutschland verschärfe sich die Gefahr, dass für die Lehre nur noch schulschwache Jugendliche übrig blieben. Dagegen geniesst die Berufsbildung in der Schweiz nach Einschätzung des Berliner Bildungsministeriums einen höheren Stellenwert. Schuld am schlechteren Image in Deutschland seien nicht zuletzt politische Weichenstellungen. Für immer weniger Menschen seien «Qualifizierungsperspektiven in der beruflichen Bildung alternativlos», heisst es in der Gesetzesvorlage. «Anders als etwa in der Schweiz.»