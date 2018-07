Die Fahrzeuge standen bereits gegen sechs Uhr zwischen Erstfeld und Göschenen im Stau, zeitweise auf über elf Kilometern. Die maximale Wartezeit betrug laut Angaben des Verkehrsdienstes TCS knapp zwei Stunden. Der Stau dürfte bis am Samstagabend anhalten. Der TCS empfahl als Alternativroute die A13 via San Bernardino.

Der Verkehr staute sich nach dem Mittag auch auf der südlichen Seite des Gotthards auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Quinto und Airolo auf sechs Kilometern. Richtung Süden nach Italien zwischen Mendrisio und dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda standen die Fahrzeuge auf einer Länge von sieben Kilometern im Stau. Als Folge davon war der Verkehr auch auf der empfohlenen Alternativroute über die A13 zwischen Chur-Süd und Bonaduz überlastet.

Auch an diesem Wochenende treten viele Urlauber ihre Reise ins Tessin, nach Italien oder in andere südliche Länder an. Am Samstag begannen auch in den letzten Gemeinden des Kantons Aargau sowie in den nördlichen Provinzen der Niederlande die Sommerferien.