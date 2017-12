Auf der Autobahn A1 kurz vor der Verzweigung Luterbach kam es vor 6 Uhr zu einer Auffahrkollision mit 6 beteiligten Fahrzeugen. Involviert waren Sattelschlepper, Lieferwagen und Personenwagen, wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei Solothurn heisst.

Mehrere Polizeipatrouillen und eine Ambulanz waren vor Ort. Der Rettungsdienst hatte allerdings nichts zu tun: Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere 10'000 Franken.

Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Zürich ab 6 Uhr bis zirka 6.40 Uhr gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Im Kanton Solothurn wurden seit Donnerstagabend rund 20 Unfälle gemeldet.

Ebenfalls am Freitagmorgen kurz vor 6 Uhr ereignete sich ein Unfall kurz vor der Ausfahrt Kriegstetten – in gleicher Fahrtrichtung wie die Auffahrkollision. Hier waren ein Sattelschlepper mit Anhänger und ein Wohnmobil involviert. «Mehrere Personen wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden», so Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern.

Die A1 wurde in diesem Bereich für eine Stunde komplett gesperrt. Danach konnte der Verkehr zumindest über den Pannenstreifen geführt werden. Ab 9 Uhr waren beide Fahrstreifen wieder normal befahrbar.

Geduld erfordert

In der Ostschweiz führte ein Unfall ebenfalls zu Stau auf der A1 Richtung Zürich, nämlich zwischen Wil und Münchwilen.

In der Westschweiz mussten Reisende auf der A9 Richtung Lausanne zwischen Chexbres und Lavaux wegen eines Unfalls rund 30 Minuten mehr Geduld aufbringen.

Auf der A12 zwischen Vevey und Freiburg steckten Lastwagen infolge des starken Schneefalls zwischen der Verzweigung La Veyre und Châtel-St-Denis fest. Auch in der Stadt Zürich kam es auf der Linie 34 zu Problemen wegen verreister Strassen, wie die Verkehrsbetriebe mitteilten.

Zu Problemen kam es auch auf der Schiene: Zwischen Oberbipp und Niederbipp ist die Strecke der Aare Seeland Mobil für den Bahnverkehr unterbrochen. Grund war laut einer Mitteilung der SBB-Bahnverkehrsinformation Vereisung der Bahnanlage. Wie lange das «Bipperlisi» zwischen diesen beiden Ortschaften nicht fahren kann, war am Morgen unbestimmt. (ldu/sda)