Ausstieg aus der Atomkraft: Koloss Mühleberg muss weg

An der Aare, unweit von Bern, steht ein grauer Koloss zwischen Wald und Wasser, seit 50 Jahren bald. Und scheinbar für die Ewigkeit. Doch in ein paar Jahren, wenn Stefan Klute seine Arbeit zu Ende gebracht hat, wird vom Atomkraftwerk Mühleberg kaum noch etwas übrig sein. Die mächtigen Hallen, das siloähnliche Reaktorgebäude, der Kamin, der zum Himmel ragt, 125 Meter hoch: alles muss weg. Nicht weniger als 200000 Tonnen Material sind das insgesamt.

sagt er. Gesamtleiter Stilllegung, so lautet die Jobbeschreibung des 47-Jährigen, der «change» sagt statt Veränderung. Und verändern wird sich bald einiges. Das gilt für das Stück Wiese, auf dem das AKW Mühleberg jetzt noch steht. Und es gilt für das ganze Land.

Denn die BKW und Manager Klute machen in Mühleberg den ersten Schritt auf dem Weg zum Schweizer Ausstieg aus der Atomkraft. Wobei: Begonnen hat das alles eigentlich schon früher, am 11. März 2011. Damals bebte vor der japanischen Hauptinsel Honshu die Erde. Ein paar Stunden später überrollte ein Tsunami das Atomkraftwerk Fukushima. Die Flutwelle beschädigte vier von sechs Reaktorblöcken, grosse Mengen an radioaktivem Material wurden freigesetzt. Zehntausende Menschen mussten das Gebiet an der Ostküste Japans verlassen.

Allein die Vorarbeiten nahmen fünf Jahre in Anspruch

Die Schockwellen der Katastrophe machten dort nicht Halt. Sie rasten um die ganze Welt. Und in gewisser Weise auch zum Atomkraftwerk Mühleberg. Am 25. Mai 2011, etwas mehr als zwei Monate nach dem Unglück, kündigt die verantwortliche Bundesrätin Doris Leuthard den schrittweisen Schweizer Ausstieg aus der Atomenergie bis 2050 an. Die BKW, der mit Mühleberg das drittälteste der fünf Schweizer AKW gehört, zieht im Oktober 2013 die Reissleine. Konzernchefin Suzanne Thoma verkündet das Ende per 2019. Eigentlich hatte die BKW den Bau eines neuen, grösseren Kraftwerks angestrebt. Noch im Februar 2011 hiess das Berner Stimmvolk dieses Ansinnen mit einer knappen Mehrheit von 51,2 Prozent gut. Doch nach Fukushima war alles anders. Stattdessen baut das Unternehmen nun als erstes überhaupt in der Schweiz ein AKW ab, eine gewaltige Aufgabe, allein die Vorarbeiten haben fünf Jahre in Anspruch genommen.

Die BKW geht voran – und lässt das alle wissen. Sie inszeniert ihre Pionierrolle nach allen Regeln der Kunst. Um den Tag, an dem Mühleberg vom Netz geht, veranstaltet sie gleich drei Festakte: einen für Medien und Prominenz, einen für die Angestellten – und einen für die Nachbarn des AKW, allen voran die Mühleberger.

Die nennen das AKW zuweilen nur «s’Atomi». Als es in den 1960er-Jahren von der BKW an die Aare gestellt wurde, war Mühleberg ein Dorf der Bauern. Über 26 Quadratkilometer erstreckt sich die Gemeinde, knapp 3000 Einwohner verteilen sich über sie und 13 Weiler, in denen stattliche Bauernhäuser stehen. Die Ortsteile heissen Fuchsenried, Gümmenen oder Rosshäusern. Stehen am Waldrand und zwischen Feldern. Oder auf Hügeln, so wie Mühleberg, wo sich der Kirchenturm über den alten Dorfkern streckt. Dort liegt auch das Gemeindehaus, in dem René Maire in einem geräumigen Sitzungszimmer sitzt; an der Wand hängen Luftaufnahmen der Mühleberger Weiler. Maire trägt einen buschigen Schnauz. Er ist ein Mann, der so schnell nicht aus der Ruhe gerät, und gerade wundert er sich ein wenig, dass in diesen Tagen alle etwas von ihm wollen.

In Mühleberg haben sie die ganze Aufregung um das AKW nie richtig verstanden. Vom Dorf aus sieht man den Koloss unten an der Aare nicht, er liegt versteckt hinter einem Hügelzug, «aus den Augen, aus dem Sinn», so formuliert es SVP-Gemeindepräsident Maire, und ein Stück weit gelte das auch jetzt noch.