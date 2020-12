Aussagen von Bundesräten und anderen Staatschefs werden immer verzweifelter: Die Rhetorik der Ermatteten

Was waren das für hoffnungsvolle Zeiten. Es müsse ein Ruck durch unser Land, befahl uns eine entschlossene Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga irgendwann im Frühling, in der ersten Welle der Corona-Pandemie. Sie hatte das mit dem Ruck zwar nicht selbst erfunden sondern vom ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog abgekupfert. Aber das war irgendwie egal, weil schon viel zu lange her. Man nahm es ihr ab, sie zeigte Stärke. Wir gaben uns einen Ruck und bewältigten die erste Welle einigermassen.

Die zweite Welle beschert uns nun Politiker, die am Ende ihrer Rhetorik angelangt sind. An der gestrigen Pressekonferenz bemühten sich sowohl Sommaruga und Berset mit Erfolg um eine gewisse Neutralität in den Formulierungen. Mit den Durchhalteparolen wie in der ersten Welle hatte das gar nichts mehr zu tun. Der Ton hat sich verändert. Alain Berset hatte in einem Interview diese Woche eingeräumt, er sei coronamüde. Das ist ein nobles Eingeständnis, aber deutet darauf hin, wie ratlos selbst er geworden ist.

In Deutschland lässt sich dieser rhetorische Umschwung besonders gut beobachten. Dort empfahl der korpulente Kanzleramtsminister, seinem gepanzerten Dienstwagen entsteigend, die Deutschen sollten statt ins U-Bahn-Gedränge doch mit dem Velo zur Arbeit. Berlins Bürgermeister wiederum, ein Sozialdemokrat im feinen Zwirn, belehrte seine Untertanen angesichts eines harten Lockdowns, sie müssten vor Weihnachten ja nicht unbedingt einen neuen Pullover kaufen gehen.

Und auch an der sonst so stoischen Kanzlerin Merkel sind die vergangenen Monate nicht spurlos vorbeigegangen. Selten hat man sie so emotional am Rednerpult erlebt wie am Mittwoch im Bundestag: Sie flehte, moralisierte, klagte, bemitleidete, bot all ihre Empathie auf. Wenn Merkel aus ihrer dicken Haut fährt, wie könnten die Heerscharen an dünnhäutigen Politikern besser sein und eine Botschaft vermitteln, die nicht uns, den Bürgerinnen und Bürger, sämtliche Bürden der Pandemie auflastet?

Aus der Haut fahren heisst für Politiker kapitulieren. Wer herrscht, muss sich selbst beherrschen. Den Höhepunkt an Verzweiflungsrhetorik lieferte Bundespräsidentin Sommaruga Anfang dieser Woche: «Das Virus gibt uns den Takt vor und auch den Umgang damit», sagte sie am Dienstag an jener Pressekonferenz, da der Bundesrat erstmals gelobte, gegenüber den Kantonen «das Heft wieder etwas in die Hand zu nehmen».

Was bedeutet es, wenn ein Staatsoberhaupt so etwas sagt? Nichts anderes als: Wir haben es nicht mehr im Griff, wir sind Getriebene in einem grösseren Spiel, dessen Ausgang wir nicht oder nur bedingt beeinflussen können. Wir sind am Ende unseres Lateins oder, um es mit Gesundheitsminister Berset zu sagen, einfach müde.

Das Problem ist: Es gibt keine Alternative zu diesen Ermatteten und Verzweifelten. Der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) suchte einen anderen Weg. Er, der verantwortlich ist für die arg belasteten Spitäler in einem Kanton, welcher das Produkt einer kleinen Revolution im 19. Jahrhundert war und sich offensichtlich diese Widerständigkeit noch heute auf die Fahne schreibt. Weber ärgerte sich über das Diktat des bundesrätlichen «Etwas-das-Heft-in-die-Hand-Nehmens» und forderte die Bevölkerung zum Querdenken auf.

Ja, richtig gelesen: Zum Querdenken. Wer als Politiker diesen Begriff hier und jetzt verwendet, weiss ganz genau, was darunter zu verstehen ist. Nämlich eine Bewegung, die aus Corona-Skeptikern oder -Leugnern besteht und die wegen ihrer Nähe zu antidemokratischen und rechtsextremen Kräften in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Bei Weber, und wohl auch bei Teilen seiner Partei, bewegt sich die Rhetorik der Verzweiflung also ganz nach rechts. Wir haben keine Wahl, als weiter den Worten der Ermatteten zu lauschen und zu hoffen, dass ihnen irgendwann eine neue Erzählung einfällt, die uns daran glauben lässt, dass sie die Situation einigermassen im Griff haben.