Der Beo-Funpark hat damit auf privater Ebene etwas eingeführt, über das sich derzeit die Politik streitet: ein Verhüllungsverbot. Der Ständerat hat die Initiative des Egerkinger Komitees um den Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann ist am Donnerstag mit 34 zu 9 Stimmen abgelehnt, den Gegenvorschlag des Bundesrats hingegen hiess er deutlich gut.

Die Landesregierung will auf Gesetzesstufe verankern, dass Personen im Umgang mit Behörden ihr Gesicht zeigen müssen, wenn dies zur Identifizierung der Person nötig ist – zum Beispiel in den Bereichen Migration, Zoll und Sozialversicherungen. Auch im öffentlichen Verkehr müssen Frauen den Schleier lüften.

Wer dies trotz wiederholter Aufforderung nicht tut, kassiert eine Busse, maximal 10000 Franken. In der Praxis aber dürfte sie in den meisten Fällen nicht mehr als einige Hundert Franken betragen, wie der Bundesrat schreibt. In den Kantonen Tessin und St. Gallen gilt bereits ein Verhüllungsverbot, nachdem sich das Volk an der Urne dafür ausgesprochen hat.

Hotel in Brienz: Gesicht zeigen

Der Beo-Funpark im ist nicht der einzige Privatakteur, der keine vollverschleierten Gäste akzeptiert. Das Hotel Bären in Brienz bittet ihre Gäste seit Frühling 2016, das Gesicht «unverhüllt» zu zeigen. Die 80-jährige Monique Werro führt den Betrieb zusammen mit ihrer Tochter. Werro betrachtet ein Verhüllungsverbot als frauenfreundliche Geste. Sie erzählt die Geschichte einer Frau aus Saudi-Arabien, die, begleitet von ihrem Ehemann in westlich-lockerer Kleidung, ihren Nikab, eine Vollverschleierung mit Sehschlitz, abgelegt und ihr bildhübsches Gesicht gezeigt habe. Werro sagt: