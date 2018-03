Nicht nur auf nationaler Ebene regt sich der Widerstand, sondern auch in den betroffenen Kantonen. So verlangen etwa in Zürich CVP, SVP und Grüne einen «Rettungsplan für die landwirtschaftliche Forschung im Kanton Zürich». Die geplante Zentralisierung sei «alarmierend für den Kanton Zürich, der mit den Standorten Zürich Reckenholz und Wädenswil gleich doppelt betroffen ist», schreiben die drei Parteien. An den beiden Standorten sei viel Geld investiert worden, um eine moderne Forschung zu ermöglichen. Diese sei nun in akuter Gefahr. (sda/nch)