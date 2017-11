Man muss diese Worte nicht überinterpretieren. Aber wahrscheinlich ist der Wunsch nach Erziehung für den Zuschauer der falsche Ansatz. Das Schweizer Publikum lässt sich nicht gerne eine Stimmung verordnen. Viel eher ist es sich gewohnt, sich aktiv beteiligen zu können. Wir Schweizer, die jederzeit eine politische Initiative starten können, betrachten es auch als gutes Recht, unseren Unmut mit Pfiffen zu bekunden.

Und darum geht es für das Nationalteam immer auch um diese eine Frage: Wie lässt sich das Publikum gewinnen? Die Feststellung sei gewagt: Petkovic und sein Team sind in letzter Zeit gar nicht so schlecht unterwegs. Die Beziehung des Publikums zu seinen Fussballhelden ist intakt. Es gab in den letzten Monaten viele Spiele, da fühlte man sich bestens unterhalten, kriegte Tore zu sehen – der Erfolg ist auch im einzelnen Spiel zur Gewohnheit geworden. Positiv dazu beigetragen hat auch das stete Bemühen, nach vorne zu spielen.

Was also tun im konkreten Fall? Seferovic wäre jedenfalls gut beraten gewesen, etwas Einblick in seine Gefühlslage zu geben. Warum nicht mit einem offenen Brief. Vielleicht so: «Liebe Fans, wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich die Tore nicht absichtlich verpasst. Ich habe mein Bestes gegeben, leider ist es mir nicht gelungen, das abzurufen, was ich könnte.

Gleichwohl schmerzt es, diese Pfiffe hören zu müssen.» Hätte er seine Tränen so erklärt, wäre eines sicher gewesen: Dass die Menschen, die gepfiffen haben, zumindest ein schlechtes Gewissen haben.