Die CVP feiert sich gerne als Partei des Konsens und des Kompromisses. Die Partei der vernünftigen Mitte. Ausgerechnet die CVP setzt nun mit einer Wahlkampagne Bundesbern in Aufruhr: Sie setzt auf Negativwerbung und benutzt bekannte Namen, um potenzielle Wähler auf ihre Website zu lotsen.

Wer derzeit etwa den Namen des Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser bei Google eingibt, dem zeigt es zuerst einmal eine Anzeige der CVP an – was der Suchende freilich nicht weiss. www.kandidaten2019.ch heisst der harmlose Name der Domaine. Klickt man darauf, erfährt man, dass Ruedi Noser für die FDP kandidiert und dass die FDP Rentenalter 67 für Frau und Mann will und die individuelle Verantwortung über alles stellt. Von der Politik der FDP würden vor allem besser Verdienende profitieren. Danach kommt der Hinweis, dass es eine starke CVP brauche, um die Blockadepolitik aufzubrechen. Dasselbe macht die CVP auch mit anderen bekannten Politikern wie den Nationalräten Jacqueline Badran, Tiana Angelina Moser, Thierry Burkart, Prisca Birrer-Heimo oder Hansjörg Knecht.

Die CVP selbst will nichts von Negativkampagne wissen. Generalsekretärin Gianna Luzio spricht von einer Vergleichskampagne: «Wir spielen nicht auf die Personen sondern vergleichen die Positionen der Parteien», sagt Luzio. Ziel der Kampagne sei es, dass die Wähler informiert ihre Stimme abgeben können. Die Kampagne ist seit Montag online. Sie wird in allen Kantonen durchgeführt. Wie lange sie dauert, hängt vom Erfolg ab. Zu den Kosten will sich die CVP nicht äussern. Die Partei setzt in diesem Wahlkampf auf eine digitale Strategie. So verzichtet sie auch auf eine nationale Plakatkampagne.