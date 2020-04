Aufforderungen zeigen Wirkung: Leere Strassen statt Osterstau vor dem Gotthard

(mg) Die eindringlichen Aufforderungen über Ostern, nicht ins Tessin zu reisen, haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Der Transitverkehr sei im Gegensatz zur Vorjahresperiode um 90 Prozent zurückgegangen, gaben die Tessiner Behörden an einer Medienkonferenz bekannt.

Das sieht man auch eindrücklich, wenn man die Bilder der Webcams beim Gotthard-Strassentunnel anschaut: Die Strassen sind bis auf vereinzelte Fahrzeuge leer. In den Vorjahren staute sich zu gleicher Zeit der Osterverkehr jeweils auf mehrere Kilometer vor dem Nordportal. In Uri hatte die Kantonspolizei einen Kontrollplatz eingerichtet, auf dem sie Autofahrer anhält und versucht, sie von der Weiterreise in das Tessin abzuhalten. Allerdings nur als Empfehlung.

Osterhasen für die Enkel: So billig sind die Ausreden, um ins Tessin zu fahren