Thomas K. hat zwei Menschen auf dem Gewissen. Er tötete sie, indem er sie in seine Gewalt brachte und ihnen Mund und Nase mit Klebeband zuklebte. Darauf erstickten sie erbärmlich. In diesem Punkt war der Haupttäter im Mordfall Boppelsen am ersten Prozesstag vor dem Bezirksgericht Bülach geständig.

Ende März 2016 hatte er zusammen mit zwei mutmasslichen Mittätern, deren Tatbeteiligung noch zu klären ist, zuerst einen Bekannten überwältigt und versucht, ihn dazu zu bewegen, ihm Schulden zurückzuzahlen und verschollene Ware aufzutreiben. Schliesslich tötete K. den Serben aus Bern.

Im Juni 2016 entführte er darauf einen Zürcher Spediteur, zwang ihn einen Kaufvertrag zu unterschreiben und tötete ihn auf die gleiche Art. Mit ruhiger Stimme und etwas schmallippig gestand K. vor Gericht die Taten ein, sagte aber immer, er habe während dessen Ablauf immer die Hoffnung gehabt, dass «es doch anders herauskomme»oder, dass er es «irgendwie anders lösen könne».



Die Geschichte mit der Serben-Mafia

Thomas K. behauptete nämlich, er sei zu den Taten von einer «Serben-Mafia» gezwungen worden. Bei dieser habe er mehrere Hunderttausend Franken Schulden gehabt. Die Mafia habe damit gedroht, seiner Familie etwas anzutun, wenn er nicht stehle und töte, um seine Schulden abzubauen.

Der Mitangeklagte Markus N. bestritt in seiner Befragung die Existenz einer solchen Mafia. Und es gelang auch Thomas K. nicht, glaubhaft darzulegen, wer genau ihn wie bedroht haben soll.