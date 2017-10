Hohe Kosten, viele Tränen

Die Digitalisierung ist ein überstrapaziertes Schlagwort. Berater jagen damit Kunden gehörig Angst ein. Ghostwriter füllen die Reden von Bundesräten auf. Wolter gilt als nüchterner Beobachter. Er leitet die schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, die Forschungsstelle für Bildungsökonomie an der Universität Bern und verantwortet den nationalen Bildungsbericht.

Es sei nicht so, dass nun etwas komme, was es noch nie gegeben habe, sagt Wolter zur «Schweiz am Wochenende». Technologische Schocks habe es immer wieder gegeben. Am Ende seien immer mehr Jobs entstanden als zerstört wurden. Doch habe die Geschichte gezeigt: «Der Wandel verlangte der Gesellschaft immer grosse Kosten ab, und manchmal viele Tränen.»

Die Digitalisierung könnte ganze Berufszweige vernichten, sagt Wolter. Für bestimmte Tätigkeiten bräuchte es schlicht keine Menschen mehr. Einen solchen Schock hätten etwa Schweizer Stahlarbeiter erlitten, als ihre Industrie ab Mitte der Siebzigerjahre schleichend niederging.