Gegen Mittag hat auf dem Rütli die 1.-August-Feier begonnen. Ehrengäste sind Feuerwehrleute und Gemeindepolitikerinnen und -politiker. Auch dieses Jahr sind hunderte Personen mit dem Schiff zur "Wiege der Eidgenossenschaft" gefahren. Die Festansprache wird die Urner Regierungsrätin Heidi Z'graggen halten.

Die Organisatoren der Feier hatten den Schweizerischen Feuerwehrverband (SFV) und den Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) ein; der SFV feiert sein 150. Bestehen und der SGV begeht heuer das Jahr der Milizarbeit. Die Bundesfeier auf dem Rütli steht deswegen unter dem Motto "Engagement für die Gesellschaft".

Im Wahljahr 2019 halten alle sieben Bundesratsmitglieder mindestens je eine Bundesfeier-Ansprache. An vorgezogenen Bundesfeiern haben sich am Mittwochabend bereits vier Bundesratsmitglieder zu Wort gemeldet.

Am Donnerstag werden ausser Karin Keller-Sutter (FDP), die am Mittwoch in Rorschach SG ihren einzigen Auftritt hatte, alle Bundesratsmitglieder an Bundesfeiern erwartet. Ein gedrängtes Programm haben die SVP-Magistraten Ueli Maurer und Guy Parmelin.