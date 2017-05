Wer Zivildienst leistet, kann sich beim Luzerner Kantonsspital in Wolhusen melden. Für gewisse Tätigkeiten kommt jedoch längst nicht jeder «Zivi» infrage: Das Spital sucht nämlich unter anderem einen Assistenzarzt, der nicht nur das Staatsexamen abgeschlossen hat, sondern idealerweise auch noch klinische Erfahrung mitbringt.

«Spart» das Spital mit dieser Ausschreibung also einfach eine Stelle, die es sonst über den freien Arbeitsmarkt decken müsste? Nein, sagt Thomas Brückner, Kommunikationsleiter für den Zivildienst. Kein Einsatzbetrieb könne fest und dauerhaft mit Zivis rechnen. Ohnehin seien Einsätze als Ärzte nicht repräsentativ, da es im Medizinbereich im Vergleich zur Gesamtanzahl von über 16 000 Einsatzplätzen nur sehr wenige Angebote gebe. Spitäler suchten aber verzweifelt nach Fachkräften. «Wenn ein Ärzte-Mangel nachgewiesen ist, können Mediziner ausnahmsweise in ihrem Fachbereich Zivildienst leisten.» Die Grundlage dafür habe die paritätisch zusammengesetzte Anerkennungskommission vor vielen Jahren geschaffen, so Brückner.

Wertvolle Berufserfahrung

Doch nicht nur Ärzte, auch Informatiker, Handwerker und Lehrer sind als Zivis gefragt: Die Viktoria-Stiftung im bernischen Richigen etwa sucht eine Lehrkraft mit Diplom für Sek 1 zur «Überbrückung, bis eine Stelle neu besetzt werden kann», sagt ein Vertreter der Stiftung auf Anfrage. «You count» mit Sitz in Erlenbach benötigt sogar elf Zivis mit Lehrerpatent oder einer anderen pädagogischen Ausbildung. Das ist nicht unproblematisch, denn der Zivildienst darf keine bestehenden Arbeitsplätze gefährden und die Wettbewerbsbedingungen nicht verfälschen, so steht es im Gesetz.

Klar ist: Einsatzbetriebe sind nicht gewinnorientiert, sondern müssen gemeinnützige Tätigkeiten ausüben. Ihre finanziellen Mittel sind beschränkt. Dennoch stellt sich die Frage, ob Betriebe im Zivildienst nicht Hochqualifizierte auf Zeit und zu Tiefstpreisen rekrutieren. «Je mehr Zivildienst geleistet wird, umso schwieriger wird es, Angebote zur Verfügung zu stellen, die sich auf das Soziale beschränken», sagt SVP-Nationalrat Werner Salzmann. Er findet es unfair, wenn Assistenzärzte ihren Einsatz im Zivildienst als Weiterbildung oder Berufserfahrung abbuchen können. «Das benachteiligt das Militär, das dringend auf solche Experten angewiesen ist», so Salzmann. Auch können Einsatzbetriebe so Fachkräfte testen und später anstellen.

Die Vollzugsstelle verweist darauf, dass im Jahr 2015 nur gerade 1,69 Promille aller Arbeitstage in der Schweiz von Zivildienstleistenden ausgeübt wurden. «Die Proportionen zeigen, dass man nicht von einer Wettbewerbsverzerrung sprechen kann», sagt Brückner.

Elf Missbräuche in drei Jahren

Um Missbrauch zu bekämpfen, haben Regionalzentren im letzten

Jahr 1422 Kontrollen durchgeführt, die meisten unangekündigt. «Inspektoren erhalten so ein realistischeres Bild», sagt Brückner. Sie stellten in den letzten drei Jahren in zehn Fällen einen Verstoss fest. In einem Fall wurde der Vollzugsstelle ein Missbrauch gemeldet, der sogar eine Strafanzeige nach sich zog. Sanktionsmöglichkeiten sind im Gesetz aber keine vorgesehen.