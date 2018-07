56 Schlangen seien entlang der Zugstrecke bislang eingesammelt und an einen sicheren Ort gebracht worden, teilten die SBB am Mittwoch mit. Dort würden sie artgerecht gehalten. Nach Abschluss der Arbeiten sollen die Tiere voraussichtlich im September wieder in ihrem ursprünglichen Zuhause ausgesetzt werden.

So sollen die Tiere vom Baustress verschont bleiben. Das Westschweizer Nachhaltigkeitsteam der SBB hatte die Umsiedlung zusammen mit einer Umweltberatungsfirma geplant. Die Aktion schütze jedoch nicht nur die Schlangen, sondern auch die Arbeiter auf der Baustelle, schrieb die Bahn. Damit wird das Risiko möglichst klein gehalten, dass ein Bauarbeiter von einer aufgescheuchten Schlange gebissen wird.

Die Aspisviper ist neben der Kreuzotter die einzige giftige Schlange in der Schweiz und besiedelt vor allem den Jura und kleine Teile des Mittellandes. Sie gilt als vom Aussterben bedroht.

Die Bahnstrecke im Lavaux ist während sieben Wochen für die Erneuerung der Bahninfrastruktur komplett unterbrochen.