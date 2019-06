Der Bund erarbeitet sich immer neue Themenfelder, um die Bevölkerung in ihrem Alltag zu unterstützen. Zuletzt gab er einen Apéro-Leitfaden heraus, um eine «genussvolle und umweltfreundliche Verpflegung» zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk gilt der Vorbereitung: Bei der Bestellung des Apéros und der Auswahl des Anbieters stehen vegetarische und biologische Produkte an vorderster Stelle – in allen Belangen. Das Buffet soll zu 2/3 vegetarisch sein, allfällige Fleischprodukte sollen im hinteren Teil des Buffets platziert werden und der Caterer soll auf ein vegetarisches Angebot spezialisiert sein.