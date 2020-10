Appenzell Innerrhoder Regierungsrat Ruedi Eberle hat Corona

(dwa/rwa) Personen, mit denen Säckelmeister Ruedi Eberle in den letzten Tagen Kontakte ohne den Einsatz von Masken und mit weniger als 1,5 Metern Abstand hatte, wurden informiert. Das gab die Innerrhoder Ratskanzlei am Freitag bekannt. Da mit den übrigen Mitgliedern der Standeskommission keine solchen Kontakte bestanden, müssen sie sich nicht in Quarantäne begeben.

Der Betrieb im Finanzdepartement, dem Ruedi Eberle vorsteht, ist von der Entwicklung ebenfalls nicht weiter betroffen. Die Standeskommission wünscht dem Säckelmeister gute und rasche Besserung.