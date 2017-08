Der Melkroboter liefert nicht nur frische Milch, sondern auch unzählige Daten. So erhebt er etwa das Gewicht der Kuh, die Leitfähigkeit ihrer Zitzen und Temperatur und allfällige Farbveränderungen der gemolkenen Milch. Mithilfe eines elektronischen Chips, den jede Kuh an einem Halsband trägt, identifiziert die Maschine das Tier. Auf dem Computermonitor in der eigens eingerichteten «Schaltzentrale», einem kleinen Raum gleich neben dem Melkstand, kann Bigler die Performance jedes Tieres live mitverfolgen.

Roboter füttern und putzen

In Moosseedorf leistet nicht nur der Melkroboter «Lely Astronaut», sondern auch sein Bruder «Lely Vector» wertvolle Dienste: Pausenlos schiebt sich der fast drei Meter in die Höhe ragende feuerrote Fütterungsroboter zwischen dem Kuhstall und der angrenzenden Scheune hin und her, wo Bigler Heu und anderes Futter gelagert hat. Gierig fressen sich die 120 Holstein-Rinder der Spur entlang, die der Roboter im Stall hinterlässt. Dank eines emsig umherschwirrenden Entmistungsroboters tun sie das auf sauberem Untergrund.