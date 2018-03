Für Hinterbliebenenanwalt Markus Leimbacher ist die Entschuldigung des mutmasslichen Vierfachmörders von Rupperswil reichlich spät gekommen. «Ich hätte erwartet, dass diese früher kommt», sagte er nach dem zweiten Prozesstag vor dem Bezirksgericht Lenzburg.

Über die Eltern von Carla Schauer sagte er vor Gericht: «Auch wenn sie physisch am Leben sind – psychisch sind sie gestorben.» Der Vater sei schwerst depressiv und suizidal. Die Mutter breche in Tränen aus, wenn er, Leimbacher, sie begrüsse. Sie könne den Haushalt nicht mehr ohne Hilfe führen. Die Enkel Davin und Dion seien ihr ganzer Stolz gewesen.

Sein Kollege Luc Humbel berichtet, die persönliche Aufarbeitung der Tragödie werde bei den Angehörigen noch Jahre dauern. Darauf angesprochen, dass seine Stimme gezittert habe, als er die Briefe der Hinterbliebenen vorgelesen habe, sagt er: «Ich war selber überrascht, ich habe den Vortrag geübt und war eigentlich gefestigt. Aber in der Situation, dem Täter gegenüber, und in dem Bewusstsein, selber Kinder in diesem Alter zu haben; das Erleben dieser Familie, die intakt ist, aber keine Chance hat, wieder Familie zu sein, wie es zuvor war – das hat mich erschüttert.»