Ansturm auf Baumärkte und Gartencenter: «Ich wollte nicht, dass mir jemand die Setzlinge wegschnappt»

Unter anderem die Baumärkte und Gartencenter durften am Montag wieder öffnen – unter Einhaltung der vom Bund angeordneten Massnahmen, versteht sich.

Der "Jumbo"-Markt in Bachenbülach ZH führt Handwerker-Utensilien und Pflanzen im Sortiment. Die Filiale öffnete bereits eine halbe Stunde früher ihre Schranken, um einen Einkaufswagen-Stau auf der Rolltreppe zu vermeiden. Was nicht immer ganz klappte, wie das Video oben zeigt.

Das Motto: "Der frühe Vogel fängt den Wurm", wie es ein Kunde formuliert. Viele hatten Setzlinge für den Gemüsegarten in ihren Einkaufswagen. "Da haben wir ja alle drauf gewartet", sagt ein anderer Mann. Eine Frau wartete sehnlichst auf Zucchetti-Pflanzen für ihren Küchengarten: "Ich dachte, bevor sie mir die anderen wegschnappen, komme ich besser zuerst."

Abstand halten und bargeldlos bezahlen

Mittels Lautsprecher-Durchsagen werden die Kunden zum Zwei-Meter-Abstand gegenüber Mitarbeitenden und anderen Kunden aufgefordert sowie gebeten, bargeldlos zu bezahlen. Vor den Kassenbereichen sind zudem Bodenmarkierungen angebracht worden, damit die Menschen nicht zu dicht aufeinander Schlange stehen.

"Ich will möglichst schnell wieder heim", sagt eine Frau vor dem Schleifpapier-Regal. "Deshalb habe ich mir aufgeschrieben, was ich brauche. Sonst mache ich das nie und verbringe Stunden hier." Vielleicht ist es also nicht mehr so genussvoll, das neue Einkaufen – dafür umso effizienter. (smo)