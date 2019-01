Damit greifen SP, FDP und SVP die letzte CVP-Bastion an, die es noch gibt: die ungeteilte Walliser Standesstimme. Die beiden Ständerats-Sitze des Kantons befinden sich seit 1891 – seit 127 Jahren – ausnahmslos in CVP-Hand. Lediglich zu Beginn des modernen Bundesstaates, von 1848 bis 1890, gehörten 10 der total 56 Walliser Ständeräte den Radikalen (heute FDP) an.

Ein politisches Talent

Die Veränderungen zeigten sich aber vor allem im Alltag der Bevölkerung, findet Reynard. Etwa bei so sensiblen Fragen wie der Bewegung der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT). Die zweite Pride in Sion sei ein grosser Erfolg gewesen. Reynard: «Heute sind die progressiven Kräfte im Wallis in der Mehrheit.» Doch das seien nicht jene Menschen, die dann auch tatsächlich in den Medien auftauchten. «Sie entsprechen nicht dem Bild, das gewisse Leute dem Kanton gerne geben möchten.»

Reynard gilt als politisches Talent. 2011 hielt er, mit 24 Jahren jüngstes Parlamentsmitglied, die Eröffnungsrede im Nationalrat. 2015 wurde er mit dem zweitbesten Resultat wiedergewählt. Yannick Buttet (CVP) kam auf 43'585 Stimmen, Reynard auf 33'469. Er lag damit deutlich höher als Bundesrätin Viola Amherd (29'256) und als Philippe Nantermod (30'253), sein FDP-Ständerats-Konkurrent.

Der Vorstand der FDP Wallis tagt in einer Woche. «Wenn er glaubt, ich sei der richtige Kandidat», sagt Nantermod, «bin ich bereit für den Ständerats-Wahlkampf.» SVP-Grossrat Fauchère argumentiert ähnlich. «Wahrscheinlich» sei er der SVP-Kandidat. SVP-Präsident Albert Rösti habe seinen Namen genannt. «Und ich bin interessiert». Entscheiden müsse aber die Generalversammlung der SVP Wallis.

Würde er einen Sitz holen, wäre das «historisch», sagt Nantermod. Das sieht auch Historiker Bender so, der neu für die FDP im Verfassungsrat sitzt. Dort plant er genau deswegen einen Antrag für die neue Walliser Kantonsverfassung. Er will den Satz verankern, dass das Oberwallis künftig einen fix garantierten Ständeratssitz hat. «Dann», glaubt Bender, «könnten die Oberwalliser frei wählen.» Bisher hätten sie nämlich nur eine Wahl, um in Bern sicher vertreten zu sein: die CVP.