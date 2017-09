In einer Traueranzeige, welche am Samstag in der Solothurner Zeitung abgedruckt wurde, nehmen Angehörige Abschied vom tödlich verunfallten Milizmilitärpilot. «Du hast Deine Leidenschaft ausleben dürfen als Dich das Schicksal traf», heisst es in der Anzeige. René Schläppi wurde 50 Jahre alt. Er wuchs im Kanton Solothurn auf, wohnte aber ausserhalb des Kantons.

Eine weitere Todesanzeige kommt mit dem offiziellen Stempel der Schweizerischen Eidgenossenschaft daher. «Als Kommandant der Luftwaffe habe ich die schmerzliche Pflicht, Sie über den tragischen Tod von Oberstleutnand René «Rönu» Schläppi zu informieren», heisst es im Namen von Aldo C. Schellenberg, Kommandant der Luftwaffe, der den Angehörigen sein Beileid ausspricht. Man sei zutiefst betroffen und sehr traurig.

Die Abschiedsfeier für den Verstorbenen wird am Mittwoch auf dem Militärflugplatz in Payerne abgehalten.

Milizmilitärpilot René Schläppi war am Dienstag gegen 8.30 Uhr mit dem Propellerflugzeug vom Flugplatz Payerne in der Waadt gestartet und hätte um etwa 9.30 Uhr in Locarno im Tessin landen sollen. Weil er dort nicht planmässig ankam, wurde eine Suchaktion gestartet. Im Gebiet des Schreckhorns wurde das Flugzeug am Nachmittag gesichtet. Nebel und Schnee hatten daraufhin die Bergung des toten Piloten verzögert.