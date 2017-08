Ein Grund für Sie, Cassis zu wählen?

Ich würde einen Tessiner wählen, wenn es nicht zwingende Gründe gibt, ihn abzulehnen. Also ein Tessiner, der die Schweiz in die EU treibt, nützt weder dem Tessin noch der Schweiz. Ich will jetzt aber keine Partei nehmen für einen Bundesrats-Kandidaten.

Wichtig ist für Sie, wie sich der neue Bundesrat zu Europa verhält?

Das ist das zentrale Thema. Regierung und Parlamentsmehrheit haben die Absicht, den verhängnisvollen Vertrag mit der EU abzuschliessen und zwar mit einer institutionellen Bindung: Fremde Gesetze unter Ausschaltung der Bürger, und fremde Richter bei Streit über denselben. Das heisst schlussendlich EU-Beitritt. ETH-Untersuchungen zeigen, dass heute nur noch 15 Prozent der Schweizer in die EU wollen. Wann kehrt unsere Regierung endlich?

Sie erwarten aber nicht, dass ein FDP-Kandidat Ihre Position zu Europa vertritt?

Nein. Aber, dass er für die verfassungsmässige Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Schweiz ist. Für keinen Vertrag also, der die Handlungsfähigkeit der Schweiz unterbindet oder einschränkt. Da reicht es auch nicht, sich kurz vor der BR-Wahl für ein Schiedsgericht statt den Europäischen Gerichtshof EuGH einzusetzen. Das hat die SVP längst vorgeschlagen, ist aber von Bundesrat, Parlamentsmehrheit und der EU abgelehnt worden.

Es war Pierre Maudet, der sich dafür einsetzte. Offenbar bietet die EU jetzt Hand dazu.

Nein, es wird lediglich diskutiert, ob künftig ein Schiedsgericht über die Angemessenheit von Strafmassnahmen, bei Verletzung des Rahmenvertrags durch die Schweiz entscheiden soll. Wir lehnen auch diese entwürdigenden Strafmassnahmen durch die EU ab. Die Schweiz ist keine Kolonie der EU. Zudem: Wer setzt künftig das Recht? Wer erlässt die Gesetze? Die Schweiz oder die EU? Gemäss Absicht von Bundesbern und Brüssel die EU. Nach Unterschrift dieses Rahmenvertrages könnte die EU zum Beispiel plötzlich bestimmen, die Unionsbürgerrichtlinie sei Folge der Personenfreizügigkeit und sei für die Schweiz obligatorisch. Wer will das schon?

Wie beurteilen Sie die Kandidatur von Isabelle Moret?

Sie wird als Frau propagiert. Ist das noch ein Thema? Ich bin Vater von drei Töchtern in leitender Stellung. Nicht weil sie Frauen sind, haben sie diese Stellung inne.