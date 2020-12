Alt Bundesrat Flavio Cotti ist mit 81 an Corona verstorben

(rem) Der Tessiner Politiker Flavio Cotti starb am Mittwoch im Alter von 81 Jahren. Er wurde kurz zuvor in die Santa Chiara Klinik in Locarno eingeliefert. Das berichtet «rsi.ch». Cotti starb an den Komplikationen in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Erkrankung.

Geboren 1939 in Prato Sornico, war Cotti von 1987 bis 1999 Schweizer Bundesrat. In den Jahren 1991 und 1998 kleidete er das Amt des Bundespräsidenten. Während seiner Zeit in der Bundesregierung leitete er das Eidgenössische Departement des Innern EDI (1987-1993) und das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA (1993-1999).

Als Mitglied der CVP sass er zuvor im Stadtrat von Locarno (1964-1975), im Grossen Rat (1967-1975) und im Staatsrat (1975-1983).