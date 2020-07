Also doch: Die Maskenpflicht im  öffentlichen Verkehr kommt – aber ohne Bussen

(mg/sat) Wer ab dem 6. Juli im öffentlichen Verkehr in der Schweiz unterwegs ist, muss eine Maske tragen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden. Diese Maskenpflicht gilt ab Montag für Personen ab zwölf Jahren in Zügen, Trams und Bussen ebenso wie in Bergbahnen, Seilbahnen oder auf Schiffen. Details sollen am Freitag bekannt gegeben werden nach Gesprächen mit den Betreibern des öffentlichen Verkehrs.

Klar ist aber bereits jetzt: Bussen seien bei Nichtbefolgen der Maskenpflicht nicht vorgesehen, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga vor den Bundeshausmedien in Bern. Auf Nachfrage präzisierte Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr, wer sich weigere, dem könne das Begleitpersonal im öV einen Verweis aussprechen. Im schlimmsten Fall droht dann eine Busse wegen Ungehorsams.

«Neue Balance»: Bund nimmt das Heft wieder in die Hand

Mit der Maskenpflicht reagiert der Bundesrat auf die steigende Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus und auf einen entsprechenden Wunsch verschiedener Kantone. Man müsse nun eben «eine neue Balance» finden «zwischen Vorsicht und Lockerheit und zwischen Vorschrift und Eigenverantwortung», sagte Sommaruga. Obwohl der Bund mit der Aufhebung der ausserordentlichen Lage vor zehn Tagen den Kantonen wieder mehr Rechte einräumte, macht laut der Bundespräsidentin eine Bundeslösung in der Maskenfrage mehr Sinn als unterschiedliche kantonale Lösungen.