Er hätte sie nicht nötig gehabt, die Wahl in den Bundesrat. Denn daheim in Langenthal war er immer schon der Grösste. Und erst recht all der Hohn und Spott, den er in den bald acht Jahren in Bern und aus dem ganzen Land ertragen musste. Doch je heftiger die Kritik auf Johann Schneider-Ammann niederprasselte: In 4900 Langenthal hat Freund und Feind stets zu ihm gehalten.

Unvergessen die Vorwürfe, dass Schneider-Ammann noch als Chef der Baumaschinenfirma Ammann mit Offshore-Konstrukten unbotmässig Steuern optimiert haben soll. In Langenthal hatten alle Verständnis. Selbst die örtliche SP – deren Mutterpartei sonst jedes Steuerschlupfloch stopfen will – verwies auf all die Jobs, die Schneider Hannes geschaffen habe. So nennen sie im Oberaargau den gebürtigen Emmentaler.