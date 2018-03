Der erste Prozesstag zum Vierfachmord in Rupperswil ist vorbei. Besteht beim angeklagten Thomas N. eine Rückfallgefahr? Und was ist vom zweiten Prozesstag am Mittwoch zu erwarten? Darüber diskutieren im «TalkTäglich» der ehemalige Kriminalkomissar Markus Melzl, «Seetal Selection»-Mediensprecher Roland Wenger und Thomas Knecht, Leitender Arzt Forensische Psychiatrie.